Al Ain-Al Jazeera: encontro de topo nos EAU

Encontro das posições cimeiras da Pro League dos Emirados Árabes Unidos, com o segundo colocado Al Jazeera a visitar o reduto do quinto Al Ain, numa partida da 12.ª jornada marcada para as 16 horas, que colocará frente a frente duas formações separadas por três posições e 7 pontos.



Em melhor posição, o Al Jazeera entra em campo com os mesmos pontos que o Al-Sharjah (26) e vindo de seis vitórias consecutivas no campeonato, com 18 golos marcados e 5 sofridos. Quanto ao Al Ain, também atravessa um bom momento, tendo nesse período de seis encontros alcançado três vitórias, dois empates e uma derrota.



Note-se que ambas as equipas pelo meio dessa sequência positiva no campeonato foram derrotadas para a Presidents Cup, ambas saíndo da prova com desaires por 1-0.



Quanto ao confronto direto, de referir que apenas um dos últimos cinco jogos não teve pelo menos 3 golos, sendo que nessa mesma mão cheia de partidas se registaram três vitórias do Al Jazeera, uma do Al Ain e um empate. Por outro lado, refira-se que nos últimos oito o Al Ain foi a primeira equipa a marcar em seis.

CÓD 290 Al Ain 2.55 Empate 3.21 Al Jazeera 2.1