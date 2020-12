Al Ittihad Kalba-Hatta SC: visitantes atravessam grave crise

Encontro da Pro-League dos Emirados Árabes Unidos, Al Ittihad Kalba e Hatta SC encontram-se esta quinta-feira no Ittihad Kalba Club Stadium, numa partida da 12.ª jornada que colocará frente a frente o sétimo e o 14.º e último, respetivamente.



Em melhor posição, o conjunto de Kalba entra em campo com 18 pontos, fruto de cinco vitórias, três empates e três derrotas, sendo que no campeonato vai já em sete duelos seguidos sem perder, com quatro triunfos e três empates.



Do lado oposto é um cenário totalmente distinto. O Hatta SC é último, com apenas um ponto, chegando a este jogo vindo de sete derrotas, 17 jogos seguidos sem vencer e 10 a sofrer. Por outro lado, em nove desses dez jogos foi sempre a primeira equipa a encaixar.



Quanto ao confronto direto, aí a história é bem distinta. O Hatta SC não perdeu nenhum dos quatro duelos disputados, tendo sempre marcado golos a este Al-Ittihad Kalba. No registo tem três vitórias e um empate, sendo que no duelo mais recente, há dez meses, venceu por 1-0 precisamente neste mesmo Ittihad Kalba Club Stadium.

CÓD 289 Al Ittihad Kalba 1.55 Empate 3.44 Hatta SC 4.08