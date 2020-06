Alanyaspor-Trabzonspor: João Pereira visita o reduto de Marafona

Equipa onde atua o português João Pereira, o Trabzonspor visita esta segunda-feira o reduto do Alanyaspor, numa partida na qual procurará um triunfo que permita apanhar o Istambul BB no topo da tabela - há uma diferença de 3 pontos entre ambas as equipas.



Com duas vitórias nesta retoma, incluíndo um moralizador triunfo para a Taça da Turquia diante do Fenerbahçe, o Trabzonspor chega a este jogo numa sequência global de 20 partidas sem perder, ainda que em metade desses jogos tenha sempre sofrido golos. Curiosamente, nesses mesmos dez jogos também conseguiu ganhar, algo que ajudou numa estatística promissora para quem gosta de golos: em oito desses dez duelos houve pelo menos três tentos.



Quanto ao Alanyaspor de Marafona, vem de uma goleada e uma derrota nesta retoma, chegando a este duelo na sexta posição, com 43 pontos, algo longe das posições de competições europeias.



No que ao confronto direto diz respeito, de notar que na primeira volta houve vitória dos de Trabzon por 1-0.

