Alavés-Eibar: Duelo de 'vizinhos'

Separados no mapa por somente meia centena de quilómetros, Alavés e Eibar encontram-se esta sexta-feira no arranque da jornada 23 da Liga espanhola, numa partida que curiosamente colocará frente a frente duas equipas que também são 'vizinhas' na tabela classificativa, já que estão totalmente empatadas, tanto em pontos (24) como na diferença de golos (-9).



O único ponto de separação acaba por ser aquele que dá vantagem ao Alavés na tabela: o confronto direto, no qual os de Vitória têm do seu lado um triunfo por 2-0 conseguido em casa deste Eibar em novembro. De lá para cá pouco mudou e as duas equipas foram mantendo as respetivas temporadas de altos e baixos, ambas com seis vitórias, seis empataes e seis derrotas.



Privado somente de Tomás Pina, o conjunto de Vitória chega a este encontro depois de ter nos últimos três duelos ter averbado os três resultados possíveis (vitória, derrota e empate...), enquanto que os de Eibar, sem Sergio Álvarez e Iván Ramis, nesse mesmo período empataram dois encontros e ganharam outro.



A finalizar, de olho nas estatísticas, há a considerar dois aspetos: o Eibar só marcou em dois dos últimos 26 jogos jogados fora de casa, sendo que três deles foram de forma consecutiva nas últimas três jornadas. Irá a tendência ser anulada?

CÓD 110 Alavés 2.36 Empate 2.99 Eibar 3.04