Alavés-Getafe: bascos em crise recebem equipa sensação

Encontro da 36.ª jornada da Liga espanhola a opor duas equipas em momentos bem distintos, com o ainda aflito Alavés a receber a visita do 'europeu' Getafe CF, num embate no qual frente a frente estarão o 17.º e o 6.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, mercê dos seus 53 pontos, o conjunto visitante até chega a este jogo num momento recente menos bom, com três jogos sem ganhar e apenas um triunfo nos oito jogos na retoma - empatou quatro e perdeu três.



Por outro lado, o Alavés está claramente num momento bem pior, já que soma seis derrotas consecutivas e vai já em três partidas sem conseguir marcar golos. Por outro lado, nessas seis derrotas foi sempre a primeira equipa a sofrer, tendo encaixado 14 golos.



Quanto ao confronto direto, o Getafe não perdeu nenhum dos últimos três jogos diante do Alavés, tendo sempre conseguido marcar pelo menos um golo. Foi assim na primeira volta, com um empate a um em agosto do ano passado. Como será desta vez?

CÓD 126 Alavés 3.28 Empate 2.76 Getafe CF 2.38