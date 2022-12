Alavés-Levante: separados por apenas 2 pontos

CÓD 122 Alavés 2,2 Empate 2,75 Levante 2,85

Em jogo da 20.ª jornada da Segunda Divisão espanhola, Alavés e Levante encontram-se esta segunda-feira, numa partida que colocará em confronto o terceiro e o quinto colocados, com 34 e 32 pontos, respetivamente.A atuar em casa, a formação basca conta com 9 vitórias, 7 empates e 3 derrotas, sendo que dois desses desaires foram nos últimos dois encontros. Quanto ao Levante, tem 8 triunfos, 8 empates e 3 desaires, sendo que nos últimos dez jogos de campeonato não perdeu nenhum - tem cinco vitórias e quatro empates nesse período.Em termos absolutos, falando em golos, a tendência para haver um número reduzido: apenas dois dos últimos sete jogos do Alavés tiveram 3 ou mais, ao passo que no caso do Levante apenas um dos últimos cinco teve esse 'score'.Quanto ao confronto direto, o Alavés leva 14 (!) jogos a marcar ao Levante, ainda que curiosamente em apenas um dos últimos dez tenha sido a primeira equipa a fazê-lo. O último confronto foi na época passada, com uma vitória para cada lado: o Alavés ganhou em casa por 2-1 e o Levante fez o mesmo no seu reduto por 3-1.