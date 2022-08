Alavés-Mirandés: reencontro seis anos depois

CÓD 199 Alavés 1.65 Empate 3.4 Mirandés 4.8

No arranque da 2.ª jornada da Segunda Liga espanhola, Alavés e Mirandés encontram-se esta sexta-feira no Estádio de Mendirroza, numa partida que colocará frente a frente o 5.º e o 9.º colocados, respetivamente.Com 3 pontos, o Alavés faz parte do grupo de oito equipas que começaram com uma vitória o campeonato, ao passo que o Mirandés na sua estreia empatou a zeros com o Sp. Gijón.Para ambas as equipas este será o segundo jogo oficial da temporada, isto depois de pré-temporadas relativamentes distintas. Os de Vitória ganharam dois, empataram três e perderam dois jogos, ao passo que o Mirandés disputou menos jogos (quatro) e não venceu nenhum: dois empates e duas derrotas.Em termos de confronto direto, estas duas equipas voltam a encontrar-se num jogo oficial pela primeira vez desde 2016.