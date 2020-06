Alavés-Osasuna: com foco na permanência

Empatados na tabela classificativa com 35 pontos, Alavés e Osasuna encontram-se esta quarta-feira em mais uma partida da 31.ª jornada da Liga espanhola, numa partida na qual ambas as equipas procurarão alcançar pontos que permitam aproximar-se da barreira 'psicológica' dos 40 pontos.



Vindo de uma má retoma, com duas derrotas e um empate em jogos nos quais sofreu sempre golos, o Osasuna tenta colocar um ponto final na sequência, tendo pela frente uma equipa basca que, por seu turno, conseguiu um triunfo e foi derrotada por duas vezes, a mais recente aos pés do Celta de Vigo, por claros 6-0.



No que ao confronto direto diz respeito, na primeira volta houve triunfo do Osasuna por 4-2. Haverá vingança agora em casa do Alavés?

CÓD 105 Alavés 2.57 Empate 2.95 Osasuna 2.79