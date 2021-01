Alavés-Real Madrid: merengues tentam esquecer descalabro na Taça do Rei

O Alavés recebe, este sábado, o Real Madrid de Zinédine Zidane, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga espanhola, num encontro em que os merengues tentarão reduzir a desvantagem pontual para o atual líder Atlético Madrid.

À entrada para esta ronda, o Alavés posiciona-se no 17.º lugar, com 18 pontos, fruto de quatro vitórias, seis empates e nove derrotas, enquanto que o Real Madrid encontra-se na 2.ª posição, com 37 pontos (menos sete do que os colchoneros), após somar onze triunfos, quatro empates e três derrotas até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Alavés registou uma vitória (Deportivo de La Coruña) e quatro derrotas (Atlético Madrid, Cádiz CF, Almería e Sevilha), ao passo que o Real Madrid somou um triunfo (Celta de Vigo), dois empates (Elche e Osasuna) e duas derrotas (Athletic Bilbao e Alcoyano).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas equipas, com ambas a somarem duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco duelos disputados entre si.