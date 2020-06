Alavés-Real Sociedad: com objetivos distintos

Separados no mapa por pouco mais de 100 quilómetros, Alavés e Real Sociedad encontram-se esta quinta-feira numa partida da 29.ª jornada na qual estarão frente a frente duas formações a lutar por objetivos e a viver momentos bem distintos.



Atualmente na luta pela permanência, com 32 pontos, o conjunto de Vitória ainda tem alguns pontos para amealhar para poder respirar tranquilamente, sendo que a retoma não trouxe boas notícias, já que na primeira partida pós-Covid perdeu por 2-0 em casa do Espanyol.



Quanto à Real Sociedad, está na luta por uma posição de Liga dos Campeões, podendo em caso de triunfo manter-se a 1 ponto do Sevilha e aumentar para 3 a diferença para o Getafe. No que à retoma diz respeito, os bascos empataram na receção ao Osasuna, um resultado de certa forma inesperado que tentará inverter neste duelo.



Olhando a estatísticas de equipas, o Alavés não vence há três partidas e sofre golos há oito duelos, sendo que em quatro dos últimos cinco jogos foi mesmo a primeira equipa a encaixar. Quanto à Real, sofreu nos últimos três jogos, sendo que em sentido inverso ao Alavés foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos oito.



Por fim, de olho no confronto direto, a Real Sociedad não perdeu nem sofreu golos em nenhum dos últimos quatro jogos diante do Alavés, ainda que desses encontros apenas dois tenham sido oficiais: vitória por 3-0 e 1-0. Como será desta?

CÓD 136 Alavés 3.93 Empate 3.23 Real Sociedad 1.91