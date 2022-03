Alavés-Sevilha: duelo de extremos na Liga espanhola

CÓD 156 Alavés 4.24 Empate 3.21 Sevilha 1.84

Duelo de equipas em pólos opostos na tabela da Liga espanhola, com o penúltimo colocado Alavés a receber a visita do segundo Sevilha, numa partida que colocará frente a frente uma formação com 21 pontos e outra com 54.Neste jogo apenas privado de Mamadou Loum, o Alavés chega a esta partida vindo de um empate e uma derrota, ao passo que o Sevilha, sem poder contar com Suso, mas com Erik Lamela, Papu Gómez, Anthony Martial e Karim Rekik em dúvida, venceu no encontro mais recente, ao ganhar no dérbi com o Betis por 2-1.Olhando a estatísticas, ambas as equipas sofreram golos nos últimos quatro jogos, sendo que também ambas foram as primeiras a marcar em cinco dos últimos cinco encontros que disputaram. Falando ainda em golos, quatro dos mais recentes cinco jogos do Alavés tiveram pelo menos 3 no total.Quanto ao confronto direto, o Sevilha leva nove jogos sem perder diante do Alavés, numa série na qual marcou sempre pelo menos um golo. Apesar desse registo, note-se que apenas dois dos últimos dez jogos entre estas formações tiveram 3 ou mais golos.