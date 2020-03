Alavés-Valência: Gonçalo Guedes ao assalto da zona europeia

Arranca a jornada 27 da Liga espanhola, com o Alavés a receber a visita do Valencia, numa partida na qual estarão frente a frente o 13.º e o 7.º.



Equipa que numa primeira fase da temporada foi a grande sensação, o Alavés perdeu o gás por altura do final de novembro, mas mesmo assim promete dificuldades aos che, especialmente porque a atuar em casa apenas tem três derrotas em 14 jogos disputados (tem sete vitórias e quatro empates).



Quanto ao Valencia, apesar de estar a um passo da zona europeia, não vem de um mês de fevereiro lá muito positivo, já que em seis jogos apenas conseguiu vencer, esperando agora que a viragem para março permita inverter a tendência algo negativa para subir na tabela e chegar ao top-6.



Sem grandes registos defensivos fora de casa, já que sofreu pelo menos três golos nas últimas três deslocações, o Valencia não poderá contar com Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Eliaquim Mangala e Maxi Gómez, tendo ainda em dúvida Ferran Torres e Manu Vallejo.



Do lado oposto, o Alavés estará privado de Tomás Pina, Oliver Burke e Aleix Vidal.



Na primeira volta, refira-se, registou-se uma vitória che por 2-1, um resultado que confirmou uma tendência de haver pelo menos três golos nos dez embates mais recentes entre estas duas equipas.

CÓD 122 Alavés 2.67 Empate 3 Valência 2.64