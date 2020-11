Alavés-Valência: manter sequência positiva

Depois de duas semanas sem jogos, Alavés e Valencia voltam este domingo à ação na Liga espanhola, num embate da 10.ª jornada que colocará frente a frente o 15.º e o 9.º, duas equipas que estarão separadas na tabela por apenas 2 pontos.



Em melhor posição está o Valencia de Gonçalo Guedes, que entra em campo com 11 pontos e vindo de duas partidas seguidas sem perder, que na altura colocaram um ponto final na série de três derrotas seguidas. E por falar em séries, note-se que os che, que neste jogo não terão Jasper Cillessen, sofrem golos há cinco partidas, sendo que em quatro delas o marcador registou pelo menos 3 golos. Ainda nos golos, refira-se que em oito dos últimos dez jogos do Valencia houve golos de ambas as equipas, sendo que em quatro dos últimos cinco os che foram a primeira formação a encaixar.



Quanto ao Alavés, com 9 pontos, chega a este jogo vindo de três jogos seguidos sem perder, incluíndo um empate diante do Barcelona. Um resultado moralizador para os bascos, que normalmente conseguem manter o registo de golos bem baixo - nos seus últimos seis jogos houve sempre menos do que 3 golos. No que a jogadores diz respeito, note-se que o Alavés não contará com Pere Pons, Edgar Méndez e Burgui.



Quanto ao confronto direto, refira-se que o Valencia não perdeu nenhum dos últimos três duelos diante do Alavés, uma equipa à qual marcou sempre nos mais recentes 13 duelos. Ainda assim, o Alavés não se ficou e também marcou nos últimos dez. Na prática, é provável que ambas as equipas marquem (já lá vão dez jogos seguidos com essa estatística) e que o total de golos chegue pelo menos aos 3 (foi assim em nove dos últimos dez). Curiosamente, o mais recente foi mesmo aquele que se ficou abaixo dessa marca, com o 1-1 de março.

CÓD 127 Alavés 2.57 Empate 3.01 Valência 2.73