Alavés-Villarreal: obrigatório triunfar

Encontro da 32.ª jornada da Liga espanhola, com o Alavés a visitar o reduto do quinto colocado Villarreal, uma equipa que luta diretamente pela Liga Europa e que está praticamente obrigada a pontuar, sob pena de ser ultrapassado e, na pior das hipóteses acabar a jornada no 7.º lugar.



Pela frente do submarino amarelo estará um Alavés que também está obrigado a triunfar, mas neste caso para fugir à descida, já que os bascos têm 27 pontos, os mesmos que o 17.º e 18.º, que são o Huesca e o Valladolid, respetivemente.



Olhando a dados de equipas, o Villarreal leva três jogos seguidos a sofrer, ainda que na verdade esteja numa fase bastante positiva, com apenas duas derrotas - e oito vitórias - nos últimos dez jogos de todas as competições. Em nove desses duelos, refira-se, o Villarreal foi o primeiro conjunto a marcar e aquele que chegou ao intervalo a vencer.



Quanto ao confronto direto, o Villarreal leva oito jogos seguidos a marcar ao Alavés, sendo que curiosamente também marcou ao submarino nas seis partidas mais recentes. Por outro lado, o Villarreal leva três jogos seguidos a ganhar, incluindo o da primeira volta, com 3-1 no score final.



Note-se que nos últimos oito embates entre estas duas equipas registaram-se sempre pelo menos 3 golos, sendo que nos últimos seis encontros ambas as equipas marcaram.

CÓD 168 Alavés 4.01 Empate 3.24 Villarreal 1.81