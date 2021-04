Alba Berlim-Estrela Vermelha: despedida na Euroliga

Encontro da 34.ª e última ronda da fase regular da Euroliga, com os alemães do Alba Berlim e os sérvios do Estrela Vermelha a encontrarem-se numa partida entre duas das equipas que pior registo têm nesta mais importante prova de clubes do basquetebol europeu.



Em melhor posição (ou pelo menos numa menos má), o Alba entra em campo no 16.º posto, com 11 vitórias em 33 jogos, tendo pela frente uma formação sérvia que está uma posição abaixo e que nos mesmos 33 encontros conseguiu vencer somente 10. Um dos triunfos alemães surgiu precisamente diante deste Estrela Vermelha, em dezembro, por 90-84, num jogo que teve prolongamento.



Olhando a estatísticas dos últimos dez jogos (contando duelos do campeonato), o Alba Berlim marcou em média 85 pontos e teve um total médio de 164 pontos, ao passo que o Estrela Vermelha conseguiu em média 80 pontos e teve 156 pontos nos seus encontros.

CÓD 246 Alba Berlim 1.6 Empate 11.12 Est. Vermelha 2.53