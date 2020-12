Alba Berlim-Fenerbahçe: duelo da Euroliga

A realizarem campanhas com altos e baixos nesta Euroliga, Alba Berlim e Fenerbahçe encontram-se esta quinta-feira em solo alemão, num duelo que colocará frente a frente o 16.º e o 12.º, respetivamente.



Em melhor situação, os turcos chegam a este jogo com cinco vitórias em 12 encontros, ao passo que os alemães têm menos uma vitória, mas também um jogo em atraso. Caso vençam ambos, os de Berlim saltarão na tabela e até ficarão próximos da zona de playoff.



Apesar de estarem na zona inferior da tabela desta prova, a verdade é que tanto Alba Berlim como Fenerbahçe venceram os último encontro que disputaram na Euroliga, pelo que será na tentativa de iniciar uma boa série que entrarão em campo neste duelo.



Olhando a estatísticas, note-se que o Alba tem uma média de 81 pontos marcados nos últimos dez jogos contra os 78 dos turcos, sendo que a nível de totais por partida o número chega aos 158 no caso dos duelos do Alba e a 160 nos turcos.



Quanto ao confronto direto, com uma média de 161 pontos nos últimos dez jogos, a vantagem em termos de melhor pontuação é do Fenerbahçe, com 82 pontos contra 79 dos alemães.

CÓD 256 Alba Berlim 2.68 Empate 10.87 Fenerbahçe 1.49