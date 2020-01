Alba Berlim-Maccabi Telavive: em busca da primeira vitória em 2020

Vindos de derrotas nos encontros disputados já neste ano para a Euroliga, Alba Berlim e Maccabi Telavive encontram-se esta quinta-feira em solo alemão, numa partida na qual estarão frente a frente o 17.º e o 4.º colocados da prova europeia, respetivamente.



Em pior posição na tabela, o conjunto germânico tentará neste duelo a sua sexta vitória até ao momento na prova, ao passo que os israelitas partem em busca do 12.º triunfo, um resultado que os deixaria bem mais perto do objetivo do apuramento para a ronda seguinte da prova.



Com apenas um triunfo nos últimos cinco encontros nesta Euroliga, o Alba tenta vingar a derrota sofrida na visita ao reduto dos israelitas (104-78), que por seu turno vão em duas derrotas consecutivas na prova, ambas enquanto visitante. Virá aí uma terceira?

CÓD 164 Alba Berlim 2.78 Empate 10.87 Maccabi Tel-Aviv 1.46