Alba Berlim-Ratiopharm Ulm: jogo 2 das 'meias' do playoff alemão

Depois da vitória por 73-71 em casa do Alba Berlim, o Ulm procura esta terça-feira novo triunfo na série das meias-finais da Bundesliga alemã de basquetebol, algo que o poderia deixar a apenas uma vitória da presença na final.



Sexto colocado na fase regular, o Ulm pode entrar neste playoff sem o factor casa, mas a verdade é que foi uma das equipas que acabou melhor a fase regular, algo que conseguiria passar também para este playoff. Uma ronda final, refira-se, onde em cinco jogos perdeu apenas um.



Quanto ao Alba, foi segundo na fase regular, sendo que tal como o Ulm só perdeu um jogo no playoff - precisamente diante deste adversário. Esse jogo, refira-se, foi o único dos últimos 9 nos quais o Alba não venceu o primeiro parcial. Por outro lado, o Ulm é uma das equipas que pior começa as partidas, já que ao intervalo perdia em cinco dos últimos sete encontros.



Por fim, note-se que este será o quarto jogo da época entre estas duas equipas, sendo que nos últimos dez há uma média pontual de 167, 89 do Alba e 79 do Ulm. Como será desta vez?