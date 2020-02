Alba Berlim-Real Madrid: madridistas exímios no confronto direto

Alba Berlim e Real Madrid defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 24.ª jornada da Euroliga de basquetebol, num encontro que coloca frente a frente duas formações em posições muito distintas na tabela classificativa.



À entrada para esta jornada, o emblema alemão posiciona-se no 15.º posto, com oito triunfos e 15 derrotas, enquanto que os espnahóis estão no 2.º lugar da prova, com 17 vitórias e apenas seis derrotas até ao momento.



Nos últimos jogos realizados, o Alba Berlim registou, curiosamente, melhores resultados do que o seu próximo adversário, com três triunfos (Olympiacos, Estrela Vermelha e Olimpia Milano) e duas derrotas (Zalgiris Kaunas e Fenerbahçe), ao passo que o Real Madrid somou três desaires (CSKA Moscovo, Khimki M. e Andolu Efes) e duas vitórias (Maccabi Tel Aviv e Baskonia).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque cinco vitórias para o Real Madrid contra nenhuma do Alba Berlim.

CÓD 211 Alba Berlim 3.94 Empate 11.91 Real Madrid 1.25