Albacete-Almería: em momentos distintos

Já com uma partida disputada nesta retoma do futebol em Espanha, o Albacete recebe este domingo a visita do Almería, numa partida da 32.ª jornada da segunda divisão do país vizinho que colocará frente a frente duas equipas a viver temporadas bem distintas.



Em 18.º, com os mesmos pontos que o 19.º (a primeira equipa na zona de descida), o Albacete vem de uma derrota no encontro de acerto de calendário disputado na quarta-feira, diante do Rayo Vallecano, que na altura agravou uma crise de resultados, com apenas uma vitória nos últimos dez encontros e 13 jogos seguidos a sofrer golos.



Quanto ao Almería, chega a este jogo em terceiro, numa posição de acesso ao playoff de subida ao primeiro escalão, mas tendo sempre em ponto de mira o segundo posto, que vale subida direta - tem 5 pontos de atraso para o Saragoça. Uma boa situação na tabela que acaba por ser algo contrária à fase recente (ainda pré-paragem), com apenas uma vitória nos últimos sete encontros.



Mais positiva acaba por ser a situação do confronto direto, já que o Almería vai em quatro jogos seguidos a marcar e sem perder diante do Albacete, sendo que nos últimos dois jogos conseguiu sempre triunfar por 3-0. Como será desta vez?

CÓD 162 Albacete 2.72 Empate 2.8 Almería 2.43