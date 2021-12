Albacete-Cádis: formações atravessam momentos completamente distintos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Albacete e Cádis defrontam-se, esta quinta-feira, pelas 20 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira eliminatória da Taça do Rei de Espanha, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que atravessam momentos bem distintos.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Albacete registou quatro vitórias (Barcelona B, Ferrol, Alcoyano e UCAM Murcia) e um empate (Sanluqueno), enquanto que o Cádis somou um triunfo (Villa de Fortuna), um empate (Granada) e três desaires (Getafe, Atlético Madrid e Elche).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Albacete, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Cádis a levar a melhor em apenas um dos outros três embates realizados.