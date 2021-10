Albânia-Polónia: Paulo Sousa quer colocar polacos em posição de qualificação

Albânia e Polónia, atualmente orientada pelo português Paulo Sousa, defrontam-se esta terça-feira, pelas 19:45 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a fase de qualificação europeia para o Mundial'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que estão separadas por apenas um ponto nesta fase.

À entrada para esta ronda, a Albânia posiciona-se no segundo lugar do grupo I, com 15 pontos, fruto de cinco vitórias e duas derrotas, enquanto que a Polónia encontra-se no terceiro posto, com 14 pontos, após somar quatro triunfos, dois empates e um desaire até ao momento.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram ou se encontram inseridas, de notar que a Albânia registou três vitórias (Hungria - em duas ocasiões - e São Marino) e duas derrotas (República Checa e Polónia), ao passo que a Polónia somou três triunfos (Albânia e São Marino - em dois momentos), um empate (Inglaterra) e um desaire (Suécia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a total superioridade da Polónia, seleção que venceu todos os últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países.