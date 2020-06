Alcorcón-Rayo Vallecano: equipas à procura de chegar aos lugares de playoff

O Alcorcón recebe, esta segunda-feira, o Rayo Vallecano em jogo a contar para a 36.ª jornada da segunda divisão espanhola de futebol, num encontro entre duas formações que têm a ambição de chegar aos lugares de acesso ao principal escalão.

À entrada para esta jornada, o Alcorcón posiciona-se no 9.º lugar da tabela classificativa, com 48 pontos, fruto de onze vitórias, 15 empates e nove derrotas, enquanto que o Rayo Vallecano encontra-se no 7.º posto, com dez triunfos, 19 empates e seis derrotas até ao momento no campeonato.

Nos últimos cinco jogos disputados, o Alcorcón registou duas vitórias (Zaragoza e Almería), um empate (Cádiz) e duas derrotas (Mirandés e Sporting Gijón), ao passo que o Rayo Vallecano somou dois triunfos (Albacete e Fuenlabrada) e três empates (Cádiz, Deportivo de la Coruña e Sporting Gijón).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio entre as duas formações com ambas a registarem duas vitórias e um empate nos últimos cinco duelos entre si.