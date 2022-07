Aldosivi-Rosário Central: jogo de fundo da tabela na Argentina

CÓD 127 Aldosivi 3 Empate 3.1 Rosário Central 2.2

Duelo de duas equipas da zona inferior da tabela do campeonato argentino, com o último colocado Aldosivi a receber na noite de segunda-feira a visita do antepenúltimo Rosário Central. Será, por isso, uma oportunidade de ouro para tentar um triunfo que permita subir na tabela.Ainda sem vitórias, o Aldosivi tem apenas 1 ponto, conseguido com um empate ante o Platense. A formação de Mar del Plata leva já sete encontros seguidos sem ganhar e nos últimos quatro sofreu pelo menos um golo.Quanto ao Rosário Central, tem 4 pontos, fruto de um triunfo, um empate e três derrotas. Nos últimos dois encontros perdeu e não conseguiu marcar qualquer golo. Nos cinco jogos de campeonato já disputados pela equipa de Rosário nenhum teve mais do que 2 golos.Em relação ao confronto direto, o duelo mais recente, disputado em abril, terminou com vitória do Aldosivi por 1-0.