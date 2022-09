Alemanha-Bulgária: alemãs e búlgaras querem arrancar Mundial com o pé direito

Alemanha e Bulgária defrontam-se na tarde de domingo, a partir 18 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a primeira jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de voleibol feminino, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que atravessam momentos algo semelhantes.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que a Alemanha registou três vitórias (Bélgica, Canadá e Brasil) e duas derrotas (Sérvia e Estados Unidos), enquanto que a Bulgária somou dois triunfos (Polónia e Coreia do Sul) e três desaires (Itália e Polónia - em dois momentos distintos).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Alemanha, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a Bulgária a levar a melhor no outro embate realizado durante esse mesmo período.