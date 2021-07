Alemanha-Costa do Marfim: ronda 3 do Grupo D dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020

Alemanha e Costa do Marfim defrontam-se, na manhã desta quarta-feira, pelas 09 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo D de futebol dos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020.

À entrada para esta ronda, a seleção olímpica alemã posiciona-se no terceiro lugar, com três pontos, fruto de uma vitória (Arábia Saudita) e uma derrota (Brasil), enquanto que a seleção olímpica costa-marfinense encontra-se no segundo posto, com quatro pontos somados, após um triunfo (Arábia Saudita) e um empate (Brasil).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o facto de esta ser a primeira vez que as duas seleções olímpicas se defrontam. Quem sairá por cima?