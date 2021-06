Alemanha-Dinamarca: duelo para Portugal ver

Equipa que dentro de duas semanas estarão em ação no Euro'2020, Alemanha e Dinamarca encontram-se esta quarta-feira no Tivoli-Stadion, na cidade austríaca de Innsbruck, numa partida de preparação na qual, mais do que vencer, o importante será afinar da melhor forma a estratégia da equipa.



Os alemães, que estão mesmo grupo de Portugal, chegam a esta partida com o moral algo em baixo após a escandalosa derrota caseira diante da Macedónia, que surgiu poucos meses depois da goleada sofrida em Espanha por 6-0. Resultados pouco vistos que colocaram em xeque Joachim Löw, técnico que sairá no final deste Europeu.



Quanto aos nórdicos, levam três vitórias seguidas sempre sem sofrer golos e com um registo incrível de 14 golos marcados, a uma média de quase 5 por cada um deles. Por outro lado, em oito dos últimos nove embates os dinamarqueses foram a primeira equipa a marcar.



Por fim, um olhar ao confronto direto, que nos mostra que a Alemanha não perdeu nenhum dos últimos três jogos com a Dinamarca, ainda que tenha sofrido sempre nesses mesmos encontros. No mais recente, em 2017, o marcador ficou em 1-1.

