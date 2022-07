Alemanha-Espanha: cimeira de líderes no Grupo B do Europeu feminino

• Foto: Reuters

Cimeira de líderes no Grupo B do Europeu feminino de futebol, com Alemanha e Espanha a encontrarem-se pelas 20 horas no Brentford Community Stadium, em Londres.



Equipa habitualmente candidata a conquistar estes torneios, a Alemanha venceu na primeira jornada diante da Dinamarca por 4-0, ao passo que a Espanha, uma seleção em crescendo mas que não conta com a sua principal estrela (Alexia Putellas), bateu a Finlândia por 4-1.



Em termos de confronto direto, a Alemanha leva cinco jogos seguidos sem perder diante da Espanha, tendo nos últimos quatro acabado mesmo com a baliza a zeros. A exceção foi o duelo mais recente, jogado em fevereiro, que terminou em 1-1.

Por Record