Alemanha-França: duelo de titãs pela final do Europeu feminino

CÓD 207 Alemanha 2.45 Empate 3.05 França 2.7

Já depois de Inglaterra e Suécia terem definido a primeira finalista do Europeu feminino (o jogo é mais logo, em Sheffield), Alemanha e França defrontam-se esta quarta-feira em Milton Keynes para decidir quem se junta para a decisão.Será um encontro entre duas equipas que dominaram os respetivos grupos de apuramento, com especial destaque para as gaulesas, que para lá deste Europeu vão já em 18 jogos seguidos sem perder. Nos últimos nove, refira-se, as gaulesas foram as primeiras a mracar, sendo que em cinco dos últimos seis ao intervalo já ganhavam.Quanto à Alemanha, vem de cinco vitórias seguidas sem sequer sofrer golo. Neste Europeu marcaram 11 golos e, como referimos, não sofreram nenhum. Em termos de totais de golos, apenas dois dos últimos oito jogos das germânicas não tiveram 3 ou mais golos.Quanto ao confronto direto, o último duelo foi em 2021, na altura com vitória francesa por 1-0. Nesse jogo confirmou-se a tendência para haver menos do que 3 golos - foi assim em seis dos últimos oito jogos.