Alemanha-Hungria: formações só sabem vencer neste Mundial

Alemanha e Hungria defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a 3.ª e última ronda do Grupo A do Campeonato do Mundo de andebol, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que ainda só somaram vitórias até ao momento na prova.

À entrada para esta jornada, a Alemanha é 1.ª classificada, com duas vitórias sobre Cabo Verde e Uruguai, enquanto que a Hungria encontra-se na 2.ª posição, após triunfos sobre os mesmos adversários.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas participaram até ao momento, de notar que a Alemanha somou cinco vitórias consecutivas (Estónia, Áustria - por duas vezes -, Uruguai e Cabo Verde), ao passo que a Hungria somou três triunfos (Espanha, Cabo Verde e Uruguai) e duas derrotas (Portugal e Croácia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a clara superioridade da formação germânica, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com a Hungria a vencer em apenas uma ocasião.