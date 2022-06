Alemanha-Inglaterra: duelo de titãs na Liga das Nações

CÓD 144 Alemanha 2.25 Empate 3.3 Inglaterra 3.25

Duelo de titãs na segunda jornada da Liga das Nações, com Alemanha e Inglaterra a encontrarem-se esta terça-feira em Munique, numa partida na qual ambas as equipas vão partir em busca da primeira vitória.Os alemães, que neste duelo jogam em casa, empataram a um golo em Itália, ao passo que para a Inglaterra o arranque foi totalmente para esquecer, mercê do inesperado desaire diante da Hungria.Com Marco Reus em dúvida, a Alemanha entrará neste jogo numa fase bastante positiva, já que não perde há dez encontros. Por outro lado, os germânicos foram os primeiros a marcar em cinco dos últimos seis jogos que disputaram, sendo que a exceção foi mesmo a igualdade diante da Itália, onde foram os transalpinos os primeiros a faturar.Quanto aos ingleses, sem James Justin e Phil Foden nesta partida e ainda com Fikayo Tomori e Marc Guéhi em dúvida, viram no sábado chegar ao final uma sequência de nove jogos seguidos sem perder e quatro a ganhar, pelo que vencer para retomar o caminho positivo é algo fundamental.Olhando à história, a Inglaterra venceu o duelo mais recente, quando no Euro'2020 bateu os alemães por 2-0, num dos quatro dos últimos cinco jogos nos quais o resultado final teve menos do que 3 golos.