Alemanha-Itália: duelo de titãs na Liga das Nações

CÓD 107 Alemanha 1.74 Empate 3.75 Itália 4.55

Num dos grupos mais equilibrados da Liga das Nações, Alemanha e Itália encontram-se esta terça-feira no Borussia-Park em Monchengladbach, numa partida que colocará frente a frente o 3.º e o 1.º colocados, respetivamente. As duas equipas estão separadas por 2 pontos e pelo meio têm a presença da Hungria, uma equipa que vem sendo a grande surpresa.Com 5 pontos, a Itália entra neste jogo na frente e vinda de três jogos seguidos sem perder. Nesta Liga das Nações empatou diante dos alemães no arranque da prova, tendo vencido perante a Hungria e empatado frente à Inglaterra. Mas nem tudo é positivo para Roberto Mancini, já que neste jogo não poderá contar com uma longa lista de jogadores, na qual se destacam Leonardo Bonucci, Domenico Berardi, Nicolò Zaniolo, Alessandro Florenzi ou Giorgio Chiellini.Quanto à Alemanha, que neste jogo não terão Marco Reus e Nico Schlotterbeck, vem de 12 jogos seguidos sem perder, mas nesta Liga das Nações tem três empates em três jogos. Em todos eles sofreu golos, já que o marcador foi sempre de 1-1.No confronto direto, a Alemanha leva cinco jogos seguidos sem perder diante da Itália, sendo que desses cinco duelos apenas um teve 3 ou mais golos.