Alemanha-Portugal: seleção de andebol procura voltar a fazer história

Naquela que é já a melhor campanha de sempre num Campeonato da Europa, a Seleção Nacional de andebol procura este sábado fechar com chave de ouro a sua participação no torneio realizado na Escandinávia, tentando diante da Alemanha garantir o quinto lugar final na prova.



Em Estocolmo, na Tele2 Arena, estarão frente a frente os terceiros colocados dos dois grupos da Main Round, num reencontro dois anos e meio depois do último embate, do qual saíram ganhadores os germânicos. Na verdade, em dois jogos, a Alemanha venceu sempre, tanto em casa (35-24) como fora (29-26).



Ainda assim, conforme mostraram neste Europeu, com vitórias sobre equipas como França, Hungria ou Suécia, os portugueses vivem um momento totalmente distinto, podendo claramente almejar a algo mais alto.