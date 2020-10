Alemanha-Suíça: germânicos procuram segunda vitória consecutiva na Liga das Nações

Alemanha e Suíça voltam a encontrar-se em campo nesta Liga das Nações. As duas seleções, que se encontram no grupo 4 da Liga A - com Espanha e Ucrânia -, defrontam-se esta terça-feira em jogo a contar para a 4.ª jornada e, assim, dar continuidade ao percurso nesta competição.

À entrada para esta ronda, a seleção alemã posiciona-se no 2.º lugar do grupo, com 5 pontos, fruto de uma vitória e dois empates, enquanto que a Suíça, seleção que conta com o avançado do Benfica Haris Seferovic, é atualmente a última classificada, com apenas 1 ponto, após somar duas derrotas e um empate na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, a seleção orientada por Joachim Löw registou duas vitórias (Irlanda do Norte e Ucrânia) e três empates (Espanha, Suíça e Turquia), ao passo que o conjunto liderado por Vladimir Petkovic somou um triunfo (Gibraltar), um empate (Alemanha) e três derrotas (Ucrânia, Croácia e Espanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do conjunto germânico, seleção que venceu três dos últimos cinco duelos disputados com a Suíça.