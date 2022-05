Alianza Lima-Colo Colo: com a promessa de golos

CÓD 207 Al. Lima 4.43 Empate 3.36 Colo Colo 1.76

Encontro do Grupo F da Libertadores, com um embate entre Alianza Lima e Colo Colo, a colocar frente a frente o 4.º e o 2.º colocados, respetivamente.Com 6 pontos, fruto de duas vitórias e um desaire, o Colo Colo pode neste duelo deixar bem encaminhado o apuramento para os oitavos-de-final, isto numa partida na qual terá pela frente uma formação que perdeu os três jogos que disputou. Um deles diante deste mesmo Colo Colo, mas no Chile, por 2-1.Olhando aos registos estatísticos dos últimos encontros de ambas as equipas (contando todas as provas) há vários dados a reter. Nos últimos cinco jogos do Alianza Lima ambas as equipas marcaram e o total final foi sempre de 3 ou superior.Quanto ao Colo Colo, leva seis jogos seguidos a sofrer e a marcar, sendo que em oito dos últimos dez duelos que disputou foi a primeira equipa a faturar. Falando ainda em golos, de notar que apenas um dos últimos oito jogos do Colo Colo não tiveram pelo menos 3 no total final.