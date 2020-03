Alianza Lima-Nacional URU: começa a emoção da Libertadores

Hora de estreia na fase de grupos da Libertadores para Alianza Lima e Nacional, num embate do Grupo F no qual estarão frente a frente emblemas históricos dos respetivos países, que ainda assim estão a assinar inícios de época menos positivos.



Os peruanos em cinco jogos na sua Liga apenas conseguiram 7 pontos e estão em décimo, ao passo que o Nacional, por seu turno, tem apenas 1 ponto em dois jogos no seu campeonato, sendo que pelo caminho já perdeu a Supertaça perante o Liverpool.



De notar que o Allianza Lima não vence um jogo de Libertadores desde 2012, tendo de lá para cá passado 17 encontros seguidos sem ganhar, com três empates e 14 derrotas.



Quanto ao Nacional, vem de três jogos sem ganhar nesta prova, ainda que no ano passado tenha conseguido ganhar quatro dos oito duelos que disputou, dois deles perante o favorito Atlético Mineiro.

CÓD 206 Alianza Lima 2.68 Empate 2.81 Nacional URU 2.45