Almería-Espanyol: teste de fogo à equipa de José Gomes

Teste de fogo para o Almería de José Gomes, com uma receção ao líder Espanyol, numa partida da 35.ª jornada na qual a equipa do técnico português procura essencialmente ficar mais próxima de garantir o terceiro posto final na fase regular, que lhe daria fator casa no playoff de subida.



Com 60 pontos, a equipa do técnico luso tem 8 pontos de avanço para o sétimo Girona, pelo que uma posição de playoff parece algo seguro à partida. O problema é que nesta ronda estará pela frente um Espanyol que não perde há onze jogos e que venceu os últimos cinco. Em oito dos últimos dez jogos foi mesmo a primeira equipa a marcar, sendo que nos últimos cinco ao intervalo já comandava o marcador. Por outro lado, note-se que nos últimos seis jogos dos catalães o marcador teve sempre pelo menos 3 golos no total.



Quanto ao confronto direto, o Espanyol leva quatro jogos seguidos sem perder diante do Almería e três vitórias consecutivas. Por outro lado, nos últimos cinco os catalães marcaram sempre, sendo que em quatro deles foram a primeira equipa a fazê-lo. Na primeira volta, na Catalunha, venceram por 2-1. Como será desta?

CÓD 183 Almería 2.9 Empate 3.01 Espanyol 2.3