Almería-Girona: duelo de topo na La Liga 2

Encontro da 33.ª jornada da La Liga 2, com um embate da zona superior da tabela a colocar frente a frente o 2.º e o 5.º colocados, respetivamente. Com 62 pontos, o Almería é a equipa mais bem colocada, ao passo que o Girona surge três posições abaixo, com 52.Mais bem colocado, o Almería chega a este jogo vindo de um triunfo sobre o Tenerife, que travou uma sequênciade duas partidas seguidas sem vencer. Já o Girona chega a este jogo numa fase algo melhor, com três vitórias consecutivas e quatro encontros sem perder.Em termos de sequências, nota para o facto de o Almería ter sido a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete encontros, ao passo que o Girona conseguiu fazê-lo em cinco dos mais recentes sete. Por outro lado, a equipa catalã leva seis jogos seguidos a sofrer golo, sendo que em cinco dos últimos sete o registo global teve pelo menos 3.Quanto ao confronto direto, na primeira volta houve triunfo do Almería em casa do Girona por 2-1.