Almería-Leganés: líder recebe visita de equipa aflita

Arranca mais uma jornada da Segunda Divisão espanhola, agora com um duelo de extremos, com o líder Almería a receber a visita de um Leganés que entra nesta ronda afundado na zona de descida, no 20.º posto, com apenas 10 pontos em 12 partidas.



Pela frente estará um Almería que totaliza 25 pontos, fruto de oito vitórias, um empate e três derrotas e que nos últimos dois jogos venceu ambos. O Almería, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em seis dos últimos sete jogos, sendo que no único em que não o fez... perdeu. Nota para o facto de cinco dos últimos sete jogos do Almería terem tido pelo menos 3 golos. Apesar de líder, o Almería sofre golos há seis jogos, tal como o próprio Leganés.



Ainda assim, a situação do Leganés é bem distinta, já que leva cinco jogos seguidos sem vencer, sendo dois empates o melhor que conseguiu registar nesta fase. Mais positivo é o balanço do confronto direto, já que o Leganés não perdeu nenhum dos últimos três duelos com este Almería: na época passada ganhou por 2-1 em casa e empatou 1-1 fora.

CÓD 141 Almería 1.78 Empate 3.25 Leganés 4.2