Almería-Osasuna: separados por 5 pontos na tabela

CÓD 166 Almería 2.6 Empate 3.05 Osasuna 2.7

Jogo que marca o fecho da jornada 5 da liga espanhola, com o quinto colocado Osasuna a receber a visita do recém-promovido Almería, uma equipa que entra nesta ronda na 13.ª jornada, com 4 pontos, menos 5 do que o oponente desta ronda.Com 9, fruto de 3 vitórias e 1 derrota, o Osasuna é uma das equipas com sinal mais neste início de temporada, num início de ano no qual conseguiu marcar 7 golos e sofreu somente 3. Em termos de individualidades, Iván Martos e Juanjo Nieto são baixas certas. Íñigo Eguaras e Gonzalo Melero são dúvidas.Quanto ao Almería, com Kike Saverio ausente - e com em dúvida Rubén Peña -, tem uma vitória, um empate e duas derrotas até ao momento, num início de época no qual marcou 4 golos e sofreu 5 até ao momento - sofreu em todos os jogos.Em termos de confronto direto, estas duas equipas voltam a encontrar-se quase dois anos depois do embate da Taça do Rei da época passada, que acabou com um apuramento do Almería nos penáltis.