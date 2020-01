Almería-Real Oviedo: duelo de opostos na Segunda Divisão

Segundo colocado na tabela da Segunda Divisão espanhola, com 39 pontos, o Almería procura esta quinta-feira manter-se destacado numa posição de subida de divisão, num duelo da 23.ª jornada no qual terá pela frente um Real Oviedo que entra neste encontro na 17.ª posição, com 23 pontos.



Vindo de uma vitória gorda diante do Lugo, por 4-0, o Almería entrou da melhor forma em 2020, ao contrário do Oviedo, que empatou diante do Málaga e acumulou a sua quarta partida seguida sem triunfar (dois empates e duas derrotas).



De notar que as partidas mais recentes do Almería têm sido um autêntico festival de golos, já que foram marcados pelo menos quatro nos últimos seis jogos. Do lado oposto, o Oviedo vai já em sete partidas seguidas nas quais se registaram pelo menos dois golos.



Na primeira volta, em casa do Oviedo, registou-se um empate a zeros.

CÓD 165 Almería 1.77 Empate 3.09 Real Oviedo 4.04