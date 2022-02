Almería-UD Ibiza: visitados em mau momento

CÓD 170 Almería 1.82 Empate 3.25 UD Ibiza 3.95

Na abertura da jornada 26 da La Liga 2, Almería e UD Ibiza encontram-se esta sexta-feira no Estadio del Mediterráneo, num duelo que colocará frente a frente o 3.º e o 10.º colocados, respetivamente.Com 46 pontos, o Almería entra em campo numa das piores fases da época, com seis jogos seguidos sem ganhar e três derrotas consecutivas. O Almería leva ainda sete partidas seguidas a sofrer golo, sendo que em cinco deles foi mesmo a primeira formação a sofrer.Do lado oposto a fase é totalmente contrária, com cinco jogos seguidos sem perder, com três vitórias e dois empates no registo. Nesses cinco duelos, refira-se, viram-se pelo menos 3 golos e tentos de ambas as equipas em quatro deles.Nas contas do confronto direto apenas há um jogo a referir, com a vitória do Almería na primeira volta por 1-0. Haverá vingança?