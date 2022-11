Altay Izmir-Gençlerbirligi: visitantes há dez jogos sem ganhar no campeonato

CÓD 209 Altay Izmir 2,3 Empate 2,85 Gençlerbirligi 2,6

Com o campenato principal parado, a ação não pára no segundo escalão turco, com o Altay Izmir a defrontar esta segunda-feira, num jogo da ronda 14, o Gençlerbirligi, numa partida entre 13.º e 18.º, respetivamente.Mais bem colocado, o Altay Izmir surge com 15 pontos, vindo numa série bastante positiva, com cinco jogos sem perder no campeonato (duas vitórias e três empates). Quanto ao Gençlerbirligi, surge na penúltima posição, com 7 pontos, e está numa fase totalmente inversa: no campeoanto vai já numa série de dez jogos sem ganhar, ainda que pelo meio tenha tido um bom resultado, com vitória na Taça diante do Bayburt.Em termos estatísticos, nota para os golos, já que apenas um dos últimos dez jogos do Altay Izmir teve 3 ou mais golos, sendo que em cinco dos últimos seis ambas as equipas marcaram. Quanto ao Gençlerbirligi, foi a primeira equipa a sofrer em nove dos últimos dez jogos.Em termos históricos, há dois duelos a registar, ambos ganhos pelo Gençlerbirligi em 2018/19.