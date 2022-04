América de Cali-Dep. Cali: dérbi agita jornada na Colômbia

Dérbi de Cali para animar a 16.ª jornada do Torneio Apertura colombiano, num duelo entre o 13.º América e o 19.º Deportivo. Separados por 5 pontos, América e Deportivo não vivem as temporadas mais positivas, pelo que somar pontos neste duelo pode ser muito importante para salvar um pouco a temporada.



Em melhor posição na tabela, o América vem, ainda assim, numa fase recente complicada, com apenas uma vitória nos últimos cinco encontros. Nos últimos sete, refira-se, sofreu sempre pelo menos um golo, sendo que em cinco deles conseguiu, pelo menos, marcar também um.



Quanto ao Deportivo, nos últimos cinco jogos de campeonato venceu um empatou, empatou três e perdeu um. No duelo mais recente, da Libertadores, perdeu diante do Corinthians, sendo que esse foi um dos oito dos últimos dez jogos nos quais o marcador teve menos do que 3 golos.



Quanto ao confronto direto, o registo a destacar inicialmente é mesmo o dos golos, com apenas um dos últimos sete dérbis a ter pelo menos 3 no total final. Esta época, em março, no primeiro dérbi do ano, o América venceu por 1-0, num jogo em que acabou com nove elementos.

