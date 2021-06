América Mineiro-Corinthians: em busca da primeira vitória

Derrotados na jornada inaugural do Brasileirão, América Mineiro e Corinthians defrontam-se este domingo no Arena Independência, numa partida da 2.ª jornada na qual o objetivo claro de ambas será conseguir os 3 pontos para entrar num caminho positivo.



Privado dos lesionados Marcelo Toscano, Luiz Fernando, João Paulo e Gustavinho, América Mineiro foi batido pelo Athletico Paranaense na estreia do campeonato e a meio da semana empatou com o Criciúma para a Copa do Brasil, ao passo que o Corinthians, por seu turno, perdeu com o Atlético Goianiense, primeiro na ronda de abertura e também na Copa.



Note-se que os paulistas neste jogo não terão o lesionado Jemerson e ainda o internacional Rómulo Otero, atualmente ao serviço da Venezuela. O Timão, refira-se, leva seis jogos seguidos do campeonato sem vencer, isto numa série que se prolonga já da época passada.

CÓD 159 América Mineiro 2.55 Empate 2.91 Corinthians 2.5