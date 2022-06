América Mineiro-Fluminense: empatados na tabela do Brasileirão

Em jogo da 12.ª jornada da Série A do Brasileirão, América Mineiro e Fluminense encontram-se na madrugada de quinta-feira em Belo Horizonte, num jogo que colocará frente a frente duas equipas com os mesmos 14 pontos na tabela - são duas das seis equipas que têm essa pontuação.



À frente na tabela por ter melhor diferença de golos, o Fluminense vem de uma derrota em casa perante o Atlético Goianiense, que travou um pouco a euforia que se tinha gerado pela goleada ao At. Mineiro, na semana anterior. Neste último jogo Flu ampliou para cinco o número de jogos seguidos a sofrer, algo que demonstra um pouco de debilidade defensiva.



Quanto ao América Mineiro, vem de duas derrotas seguidas e nos últimos oito encontros (contando todas as provas) sofreu sempre pelo menos um golo.



Em termos de confronto direto, nota para os golos, já que nenhum dos últimos seis teve mais do que 2 golos. O mais recente, em novembro, terminou em 2-0 para o Fluminense, isto depois de em agosto ter sido o América a ganhar, no caso por 1-0.

