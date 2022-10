América Mineiro-Fortaleza: separados por 4 pontos

• Foto: Getty Images

× Funcionalidade exclusiva para assinantes Record Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Encontro da 32.ª jornada do Brasileirão, com América Mineiro e Fortaleza a encontrarem-se na madrugada de domingo em Belo Horizonte, num duelo que colocará frente a frente o 8.º e o 10.º colocados, respetivamente.



Em melhor posição, o América Mineiro tem 45 pontos e conta até ao momento com 13 vitórias, 6 empates e 12 derrotas. Marcou 29 golos e sofreu 30. Equipa visitada, os mineiros venceram quator dos últimos nove jogos, tendo empatado três e perdido dois.



Quanto ao Fortaleza, tem 41 pontos, com 11 vitóiras, 8 empates e 12 derrotas, contando com 32 golos marcados e 32 sofridos. Nos últimos cinco jogos não perdeu nenhum, conseguindo aí três triunfos e dois empates, tendo sido sempre a primeira equipa a marcar. Nesses cinco encontros, refira-se, apenas um teve 3 ou mais golos. Por outro lado, dos últimos sete somente dois não tiveram golos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, nota para o registo de quatro jogos seguidos do Fortaleza a marcar ao América Mineiro, período no qual os visitantes venceram três e perderam um jogo.

Por Record