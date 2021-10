América Mineiro-Palmeiras: equipa de Abel Ferreira procura voltar a vencer

Encontro da 24.ª jornada do Brasileirão, com o segundo colocado Palmeiras a visitar o reduto do América Mineiro, uma equipa que entra em campo no 14.º posto, com 27 pontos, menos 12 do que a equipa de Abel Ferreira.



Apesar de mais bem colocado, o Palmeiras entra em campo numa sequência de altos e baixos no campeonato, com apenas duas vitórias nos últimos seis duelos. Ao contrário do América, que nos últimos seis duelos venceu dois e empatou e quatro encontros.



Contando todas as provas, note-se que o Palmeiras leva quatro jogos sem vencer e três sempre a sofrer. Apenas num dos últimos cinco o marcador teve mais do que 3 golos, o passo que somente dois dos últimos sete não tiveram tentos de ambas as equipas.



Quanto ao confronto direto, o Palmeiras leva dez jogos seguidos sem perder diante deste oponente, incluindo um triunfo já nesta época, por 2-1. Como será desta vez, agora na Arena Independência.

CÓD 156 América Mineiro 2.9 Empate 3.1 Palmeiras 2.25