América Mineiro-Palmeiras: por um lugar na final da Copa do Brasil

Depois do surpreendente empate registado em São Paulo, América Mineiro e Palmeiras encontram-se na madrugada de quinta-feira no Arena Independência em Belo Horizonte, numa partida da qual sairá um dos finalistas da Copa do Brasil.



Favorito à partida, até porque está na divisão superior e tem registado uma boa sequência de jogos sob o leme de Abel Ferreira, o Palmeiras procura esquecer esse empate surpresa no seu terreno, ainda que do lado oposto tenha uma equipa mineira que leva já sete encontros seguidos sem perder, num total de cinco vitórias e dois empates.



Um registo positivo, que coloca o América destacado no topo da tabela da Série B, já com 12 pontos de avanço para o quinto colocado, a primeira equipa fora da zona de subida. Já o Palmeiras, conforme dissemos está na Série A, sendo atualmente sexto, com 44 pontos, a 5 do segundo colocado At. Mineiro.



Por fim, um pequeno olhar no confronto direto, que nos mostra um domínio claro do Palmeiras, com oito jogos seguidos sem perder diante do América. Ainda assim, note-se que neste encontro um empate no final dos 90 minutos pode chegar, independentemente do 'score', já que uma igualdade obrigará sempre o desempate por penáltis para definir o finalista.

CÓD 165 América Mineiro 3.56 Empate 3.03 Palmeiras 1.77