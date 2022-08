América Mineiro-São Paulo: paulistas em vantagem

CÓD 251 América Mineiro 2.5 Empate 2.95 São Paulo 2.6

Depois de ter ganho por 1-0 em casa, o São Paulo visita na madrugada desta sexta-feira o reduto do América Mineiro, numa partida da 2.ª mão dos quartos-de-final da Copa do Brasil que, atendendo ao momento de ambas as equipas, mas também ao resultado da primeira partida, promete bastante.A atuar em casa, o América Mineiro sabe que tem de vencer, algo que esta temporada nem sempre tem acontecido. No total da época até ao momento, os de Belo Horizonte perderam já por nove vezes, ainda que nesta Copa do Brasil por agora tenha feito valer esse factor, com duas vitórias diante de CSA e Botafogo - sem sofrer golos.Quanto ao São Paulo, nos últimos quatro jogos fora de casa não conseguiu vencer nenhum, mas a verdade é que em dois deles, apesar do desaire, conseguiu avançar nas provas em questão (Copa Sul-Americana e Copa do Brasil). Nesta última competição, a mesma deste jogo, o tricolor paulista conseguiu mesmo afastar o grande favorito Palmeiras.Em termos de confronto direto, de notar que os últimos cinco jogos não tiveram mais do que 2 golos no total, um registo que ameaça prevalecer também aqui. Dois desses duelos foram esta época, ambos com 1-0 favorável ao São Paulo. Irá a tendência inverter-se ao terceiro?